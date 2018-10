Schoolbus belandt in zwembad

DVDA

13 oktober 2018

09u24

Bron: VTM Nieuws

In Florida is een schoolbus gisteren in een zwembad terechtgekomen. De chauffeur probeerde een auto te ontwijken en een ongeval te voorkomen. De negen studenten en de chauffeur aan boord van de schoolbus raakten niet gewond.