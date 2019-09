School zet twee kinderen op water en brood omdat ouders kantinegeld niet betalen KVDS

18 september 2019

20u12

Bron: France 3, AFP, Le Parisien 18 Buitenland In Frankrijk is ophef ontstaan nadat bekend raakte dat een school in het centrum van het land twee leerlingen op water en brood zette omdat hun ouders de rekening van de kantine al meer dan een jaar niet betaald hadden.

Het incident zou zich afgespeeld hebben op basisschool Michelet Berthelot in Saint-Pourçain-sur-Sioule, ongeveer 150 kilometer ten noordwesten van Lyon. Volgens de gemeente zocht de school ontelbare keren contact met de ouders, maar de telefoontjes, de e-mails en de brieven bleven onbeantwoord. Andere ouders zouden ook geklaagd hebben dat ze het beu waren om de rekening van anderen te moeten betalen, terwijl ze dat zelf keurig deden.

Drastisch

Op maandag 9 september nam de school dan een drastische maatregel. “We hadden de twee kinderen al een jaar gratis eten en drinken gegeven en wilden de ouders wakker schudden”, verklaarde burgemeester Emmanuel Ferrand aan de Franse zender France 3. “We wisten eerst niet wat te doen. De politie bellen? De kinderen op de speelplaats laten? We hebben hen dan maar in een aparte ruimte gezet, zodat de andere kinderen hen niet zouden zien en ze niet gepest zouden worden, en hen vers brood en water gegeven.”





De maatregel had effect volgens de burgemeester, die vertelde dat de ouders dezelfde avond nog hun volledige rekening vereffenden “zonder ook maar enigszins te protesteren”.

Maar niet iedereen is akkoord met de methode die de gemeente gebruikte. “Ik begrijp dat er een probleem was, maar dit is iets tussen volwassenen”, aldus een ouder bij France 3. “Het is niet oké om kinderen een maaltijd te ontzeggen. Ik ben echt in shock.”

“Bruut”

Een andere ouder vertelde aan het Franse persbureau AFP dat hij het “bruut, gewelddadig en vernederend” vond voor de betrokken kinderen. “Het is ontoelaatbaar om het kantinegeld van je kinderen een jaar niet te betalen, maar dat mag niet uitgewerkt worden op kinderen.”

Volgens de burgemeester zijn er bij een derde van de ouders op de school problemen met het betalen van het kantinegeld, een openstaande rekening die in totaal oploopt tot meer dan 5.000 euro per jaar. Volgens de man werd met alle gezinnen een oplossing gevonden – eventueel via sociale diensten – op het bovenvermelde gezin na, dat een jaar lang niet thuis gaf.