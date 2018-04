School wordt vernoemd naar vermoorde gendarme Arnaud Beltrame, ouders verzetten zich mvdb

24 april 2018

08u03

Het plan om een nieuwe Franse school te vernoemen naar de vorige maand vermoorde gendarme Arnaud Beltrame, stuit op verzet van de ouders.

De politieman nam op 23 maart de plaats in van een gijzelaar tijdens de gijzeling in een supermarkt in Trèbes en werd nog voor de politiebestorming vermoord door de jihadistische gijzelnemer. Beltrame (44) kreeg nadien een staatsbegrafenis en werd postuum onderscheiden.

Ter nagedachtenis gingen er in de dagen daarna stemmen op om een nieuwe school naar Beltrame te vernoemen. De school opent in september de deuren in Pégomas, een gemeente in de brede omgeving van Cannes die op zo'n 440 kilometer ten oosten van Trèbes ligt.

Ouders van de leerlingen steunen het plan niet en willen een andere naam. Kinderen van tien tot veertien hebben het recht om school te lopen en op te groeien zonder zulke last op hun schouders te dragen, stellen ze in de krant Nice-Martin. Ook vrezen ze dat de school een potentieel doelwit wordt voor een terreurdaad. De ouders benadrukken wel dat ze geen afbreuk willen doen aan de heldenstatus van Beltrame.

Ze willen overleg met voorzitter Charles-Ange Ginésy van de departementale raad van Alpes-Maritimes, maar die lijkt vastbesloten. De kans is klein dat hij nog van zijn plan gaat afzien. Bij de gijzeling kwamen vijf mensen, inclusief de gijzelnemer, om het leven.

