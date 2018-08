School VS dicht nadat ouders transgender leerling bedreigen

16 augustus 2018

Een lagere school in de Amerikaanse staat Oklahoma werd eerder deze week gesloten nadat een 12-jarig transgender meisje ernstig was bedreigd via Facebook. De bedreigingen waren afkomstig van de ouders van een medeleerling, meldt Newsweek.