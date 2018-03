School van 150 walvissen strandt in Australische baai IB

23 maart 2018

03u30

Bron: abc.net.au 0 Zo’n honderdvijftig walvissen zijn gestrand aan Hamelin Bay in het zuidwesten van Australië, op zo’n 315 kilometer van Perth. Ongeveer de helft van de groep is inmiddels overleden. De Australische kustwacht probeert de vissen te redden en palliatieve zorg toe te dienen aan de walvissen waarvan duidelijk is dat ze het niet zullen halen. Ook zwemt er nog een kleine school rond voor de kust.

De walvissen zijn een kilometer ten noorden van de bootramp van het kuststadje Augusta aangespoeld. Dat meldt het departement van Visserij. Het zou gaan om pilootwalvissen. Een visser zag de aangespoelde walvissen rond zes uur ’s morgens voor het eerst en al snel daarna werd een ‘haaienalert’ uitgestuurd door het departement Visserij. “Het is mogelijk dat de dode en stervende vissen haaien aantrekken”, klinkt het. “Haaien zijn vaak in de buurt van de west-Australische kust door het jaar heen en mensen moeten sowieso opletten, maar we vragen dat ze extra alert zijn totdat alle gestrande walvissen zijn opgeruimd of terug het water zijn in geholpen.”

Een haai van drie meter zou al in het gebied gespot zijn. Dat meldt Surf Life Saving West Australia.

In 2009 strandden al meer dan tachtig walvissen en dolfijnen op hetzelfde strand. Geen enkele vis overleefde toen de stranding.

De school gestrande walvissen trekt veel volk aan. Ben Tonnock van het departement van Biodiversity Conservation en Attractions vraagt het toegestroomde publiek dan ook om op afstand te blijven. “Bij dit soort toestanden is het ook zaak om het publiek op afstand te houden. Mensen worden hier emotioneel van en willen komen helpen”, zegt hij. “Het is fantastisch dat de mensen hier willen zijn, maar ze moeten wel samenwerken en de suggesties van Parks and Wildlife Service-mensen opvolgen.”