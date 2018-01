School straft tiener die haar lange haren doneerde aan het goede doel TK

08u27

Bron: Metro.co.uk 1 Facebook Een tiener van 14 die besluit om haar lange blonde lokken te doneren aan het goede doel, dat is een uitzonderlijke gebeurtenis. Niamh Baldwin uit Cornwall kreeg echter stank voor dank voor haar goede daad, want haar school zette haar prompt in isolatie.

De meeste tieners zijn erg met hun uiterlijk en looks bezig, maar dat weerhield Niamh er niet van om een prachtig gebaar te maken. Tijdens de kerstperiode besloot ze om al haar haren af te scheren en die te doneren aan de Little Princess Trust, een organisatie die pruiken maakt voor kankerpatiënten. Een beslissing waar haar mama Anneka helemaal achter staat. "Ze is altijd een bedachtzaam en zorgzaam kind geweest", vertelt die. "Ik was enorm onder de indruk toen ze me haar plannen vertelde. Ik vond het een van de dapperste dingen die ze kon doen. We zijn erg trots op haar."

De school van Niamh dacht daar echter anders over. De tiener werd na de kerstvakantie - haar school hernam de lessen op 3 januari - meteen in isolatie gezet. Een millimeterkapsel wordt immers verboden door het schoolreglement. De tiener moet nu de lessen zelfstandig verwerken in een apart lokaal en mag pas terug naar haar klasgenoten als haar haar een centimeter gegroeid is.

Facebook Niamh had lange blonde lokken voor ze die doneerde aan een goed doel.

Hoofddoek

Niamhs moeder kan er niet om lachen. "Ze heeft altijd geweldige rapporten en krijgt goede feedback van al haar leraren. Iedereen zegt altijd dat ze zo'n beleefd en lief meisje is. Dat verandert toch niet nu ze een ander kapsel heeft? Dit is discriminatie, ik ben echt woest."

Volgens de school zijn de regels echter duidelijk. "Ook voor jongens is zo'n korte haardos verboden. De richtlijnen staan al jaren helder uitgelegd in het reglement", aldus schoolhoofd Sara Davey. "Extreme kapsels, zoals het afscheren van het haar, zijn niet toegelaten, en dat is in veel scholen in het VK zo. Als ze ons op voorhand op de hoogte had gebracht, hadden we haar kunnen waarschuwen." Volgens haar had de situatie perfect vermeden kunnen worden. "Maar ik zal nogmaals met Niamhs moeder praten om de situatie op te lossen. Misschien is het onder de omstandigheden een optie om een sjaal om haar hoofd dragen tot het weer lang genoeg is."