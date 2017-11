School introduceert “onveilige plek, waar je zo racistisch, seksistisch en xenofoob kan zijn als je wil” Koen Van De Sype

Bron: The Guardian, RT 0 Google Maps, RV "Een remedie tegen het vergif van politieke correctheid": zo noemt een Britse school uit Canterbury de nieuwe "onveilige ruimte" die ze gisteren introduceerde voor haar laatstejaars van het middelbaar. Dat stuit echter op stevig protest bij enkele jongeren. "Het is een plek waar je zo racistisch, seksistisch en xenofoob kan zijn als je wil", aldus leerlinge Sarah Cundy (18).

De naam “onveilige ruimte” lijkt een verwijzing naar de term “veilige ruimte”, een plaats waar iemand of een groep van mensen erop kan vertrouwen dat ze niet blootgesteld zullen worden aan discriminatie, intimidatie, kritiek of enige vorm van fysiek of psychisch geweld.

Verontrustend

Volgens de directeur van de Simon Langton-school – Matthew Baxter – zullen tijdens de (optionele) cursus “de vreemdste en meest verontrustende ideeën aan bod komen”. Berichten dat ook werken als ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler bestudeerd zullen worden, zwakt hij af. “We gaan dat werk niet ten gronde bespreken, maar het wel opnemen in een breder debat”, klinkt het.

Het deed in elk geval alarmbellen afgaan bij een aantal leerlingen. Zij voelden zich niet goed bij de lezingen die luisteren naar titels als ‘Vrouwen versus feminisme’ en ‘niet alle culturen zijn gelijk’. Volgens de leraar die de cursus in goede banen moet leiden – James Soderholm – zou de eerste sessie gaan over de controversiële memo van de ontslagen Googlemedewerker James Damore. Die claimde dat vrouwen van nature minder capabel waren om ingenieur te worden.

Problemen

“Meneer Soderholm zei dat we de memo zouden bestuderen en er de argumenten voor en tegen uit zouden halen”, aldus Sarah Cundy (18). “Een leraar horen zeggen dat er überhaupt argumenten vóór zijn, gaf me een bijzonder oncomfortabel gevoel. Ik denk dat meisjes en leerlingen die tot een of andere minderheidsgroep behoren door de cursus meer problemen zullen krijgen. Ik denk ook dat er meer seksisme zal zijn en dat is nu al een probleem op deze school, in acht genomen dat alle klassen alleen voor jongens zijn en alleen het laatste jaar gemengd is.” (lees hieronder verder)

Ze krijgt steun van Connie Kissock (18): “Als meisje baart het me zorgen als ik mannelijke leraren anti-feministische ideeën hoor promoten. Ik ben ervoor dat er een breed spectrum aan ideeën besproken kan worden, maar dit gaat te ver. We hebben al een spreker gehad die het had over antifeminisme en er komt nog een die zegt dat niet alle culturen evenwaardig zijn, dat wij superieur zijn.”

Volgens Soderholm biedt de “onveilige ruimte” een broodnodig forum voor een debat dat allebei de kanten van het ideologische spectrum aan bod laat komen. “Het is niet onze bedoeling om de kinderen op te stoken tot xenofobie, racisme of seksisme. Het draait om de argumentatie.”

Vrijheid

Directeur Baxter springt hem bij. “We willen onze leerlingen voorbereiden op de universiteit en hen leren om ideeën te bespreken buiten het normale curriculum. Er zijn onderwerpen waar ze het in hun vrije tijd over hebben en die ook op school besproken moeten kunnen worden. Wij promoten vrijheid van meningsuiting. En dat wil niet zeggen dat ongepaste taal toegelaten is.”

In opspraak

Vorig jaar kwam de school al eens in opspraak toen ze de extreemrechtse spreker Milo Yiannopoulos uitnodigde voor een lezing. Die werd uiteindelijk geschrapt omdat er gevreesd werd voor demonstraties. De school werd ook op de vingers getikt door het Britse ministerie van Onderwijs.