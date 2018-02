School in Washington in lockdown: politie kamt gebouwen uit, geen spoor van mogelijke schutter HA

16 februari 2018

18u40

Bron: Kiro7, Twitter, Highline College/Facebook 1 Een hogeschool in Des Moines in de Amerikaanse staat Washington is nog steeds in lockdown nadat melding werd gemaakt van geweerschoten. De politie is ter plaatse en doorzoekt de schoolgebouwen, meldt Highline College op haar Facebookpagina. Niets wijst er voorlopig op dat er effectief een schietpartij heeft plaatsgevonden.

De school benadrukt op Facebook dat de lockdown geen oefening is. Ze adviseerde aanwezigen in de gebouwen om ramen en deuren te barricaderen in afwachting van de komst van de politie. Die heeft intussen alle leerlingen en medewerkers geëvacueerd. Momenteel worden de gebouwen en omgeving doorzocht. Er zijn tot nu toe geen gewonden of slachtoffers aangetroffen. Ook van een mogelijke schutter is geen spoor.

De lokale politie bevestigde op Twitter dat ze is uitgerukt na "nog onbevestigde berichten" over een schietpartij in de school. Het terrein is nog steeds niet vrijgegeven, maar het lijkt er steeds meer op dat de vermoedelijke dreiging in Des Moines vals alarm is. Leerlingen en ongeruste ouders wachten in de buurt op meer informatie van de politie.

Woensdag vielen bij een schietpartij in een school in Parkland (Florida) nog zeventien doden en veertien gewonden nadat een ex-leerling er het vuur opende. In de VS wordt geschokt gereageerd op het zoveelste wapengeweld in scholen. De zenuwen staan er dan ook gespannen.

There are no known victims at HCC South King Fire(@ Southkingfire) link

Een leerling van de school in Washington verstopte zich tijdens de lockdown onder een bureau. "Dit herinnert er ons weer aan dat ons leven op elk moment kan beëindigd worden en Amerika doet er niets aan. Als ik sterf, ik zie je graag, mama", aldus twitteraar Lotto Mavado.

I’m hiding under a desk at Highline College.

This is just another reminder that our lives could end at any given second, and America isn’t doing anything about it.

If I die, I love you Mom. Lotto Mavado(@ lottomavado) link

Renton PD and multiple agencies assisting at Highline Comm College for reports of "shots fired", nothing confirmed yet. /sh pic.twitter.com/JdpDORCXTB Renton Police Dept.(@ RentonpdWA) link

Watch live: Washington state's Highline College in lockdown after reports of gunfire on campus https://t.co/rQFfU7bXtC pic.twitter.com/ZXgkEnTy5V WLOS(@ WLOS_13) link