School in shock na gruwelijke moord op zwangere cheerleader (17), haar vriendje (16) is opgepakt

11 december 2018

18u56

Een gruwelijke moord schokt een school in de Amerikaanse staat Indiana: een 17-jarige zwangere cheerleader is koelbloedig om het leven gebracht door haar 16-jarig vriendje. Breana Rouhselang kreeg messteken in het hart, toegediend door haar vriendje Aaron Trejo. Hij dumpte nadien haar lichaam in een vuiliniscontainer.

De moeder van het slachtoffer had haar dochter in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 1 uur als vermist opgegeven. Breana ging zaterdagavond langs Trejo, maar was niet teruggekeerd. De politie beschouwde de vermissing meteen als onrustwekkend. Trejo werd meteen ondervraagd. Hij bevestigde dat hij met Breana had afgesproken, maar hield vol dat zij niet was opgedaagd. Nachtelijk sporenonderzoek aan de woning van Breana zorgde voor een doorbraak. Speurders troffen een bril en een bebloede muts aan. Het leidde in de directe omgeving tot de lugubere vondst in een afvalcontainer van een restaurant.

Abortus

In zijn nieuwe verhoor bekende de jongen die actief is als football-speler, zijn vriendin te hebben omgebracht. Volgens de politie liep hij al een week met de plannen rond haar te vermoorden. Een aanstaand kind kon Trejo niet verkroppen, de verdachte houdt vol dat ook Breana de zwangerschap als ongewenst beschouwde. De uiterlijke datum voor een wettelijke abortus was al overschreden.

Trejo gebruikte als moordwapen een keukenmes, wat hij na de moord samen met de telefoon van het slachtoffer in een rivier gooide. Het lichaam stopte hij in een zwarte afvalzak. Een autopsie bevestigde dat Breana zes maanden zwanger was. Het meisje stierf door meerdere messteken en wurging. De zestienjarige dader gebruikte hiervoor een sjaaltje.

Klasgenoten van Breana vernamen zondagavond het vreselijke nieuws. Ze hielden ‘s anderendaags een minuut stilte op school en zijn in shock.

De minderjarige football-speler zal worden berecht als een volwassene. Indien hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij een celstraf die kan oplopen tot 65 jaar. Naast de moord op Breana is hij ook aangeklaagd voor het doden van een ongeboren foetus. Vrienden van de familie Rouhselang hebben een crowdfundingpagina opgezet om de begrafeniskosten te dekken.