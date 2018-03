School in Florida kon vorig jaar schietpartij verijdelen, maar heeft nu pas ouders op de hoogte gebracht IVI

11 maart 2018

11u33

Bron: Time, Florida Today 0 Ouders van leerlingen van de Austronaut High School in Titusville, Florida, hebben pas deze week te horen gekregen dat vorig jaar twee leerlingen geschorst werden omdat ze een schietpartij op de school aan het plannen waren.

De ouders werden enkele dagen geleden opgebeld met het nieuws dat twee 17-jarige leerlingen van plan waren om op 10 januari 2017 de school aan te vallen. De directie van de school heeft naar eigen zeggen zo lang gewacht om de informatie te verspreiden omdat het onderzoek nog aan de gang was en daarom niets mocht gezegd worden.

Dreigementen

Een tekenlerares en enkele medestudenten hadden vorig jaar een van de twee leerlingen gerapporteerd bij de administratieve dienst van de middelbare school nadat ze dreigementen hadden gehoord. Zo zou de jongeman tegen een medestudent gezegd hebben dat hij van plan was om de tekenlerares dood te schieten en dat hij explosieven ging verstoppen in de klas.

De school heeft eerst zelf een onderzoek gevoerd, maar zag geen problemen met de leerling. Dat onderzoek bestond toen enkel uit een gesprek met de leerlingenbegeleider van de school. De begeleider had na het gesprek aan de lerares laten weten dat ze de jongere niet als een bedreiging zag. De echtgenoot van de leerkracht was uiteindelijk diegene die de politie opbelde, nadat zijn vrouw hem had verteld over de bedreigingen.

Verzameling wapens

Uit politieonderzoek is gebleken dat “een aanval zou uitgevoerd worden” op de school. Een van de studenten had een verzameling wapens in zijn slaapkamer, waaronder geweren, zelfgemaakte bijlen en kapmessen. De leerling had ook zelfgemaakte gasmaskers en kogelvrije vesten liggen.

Uit sms'en blijkt dat ook een andere leerling betrokken was. Maar in zijn kamer werd niets verdacht gevonden. Volgens de 17-jarige deed hij gewoon mee met de andere jongen om “zichzelf te beschermen”. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat hij bevriend was met zijn medestudent omdat de kans dan misschien kleiner was dat hij gedood zou worden als zijn kompaan het vuur zou openen.

Beide leerlingen zijn nu in handen van de jeugdrechter. De leerling bij wie de wapens zijn gevonden moet 50 uren gemeenschapsdienst doen, brieven schrijven waarin hij zich verontschuldigt en onvoorziene drugstesten laten uitvoeren. Hij mag na 20 uur niet meer uit huis.