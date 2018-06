School in Berlijn ontruimd na melding over "verdachte mannen" HA

05 juni 2018

11u37

Bron: Reuters 7 De Duitse politie heeft een basisschool in Berlijn afgesloten na een binnengelopen oproep over twee verdachte personen in het gebouw. Dat bevestigt ze op Twitter.

Leerlingen en medewerkers van de school in Gesundbrunnen, een district in het noorden van Berlijn, worden geëvacueerd en er is een veiligheidszone ingesteld. De politieactie werd op touw gezet na de oproep van iemand van buiten de school die meldde dat hij twee verdachte mannen in het gebouw had gezien. Volgens berichten in Duitse media zouden die ook gewapend zijn.

De politie spreekt op Twitter van een "mogelijk gevaarlijke situatie". Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer dan 200 politiemensen nemen deel aan de interventie.

(Lees verder onder de tweet)

Unsere Kolleg. haben das Schulgelände abgesperrt und begehen derzeit das Gebäude. Die Prinzenstraße in #Gesundbrunnen ist aktuell gesperrt.



Hinweis: Wir updaten hier regelmäßig. Auch unsere Pressestelle ist auf der Anfahrt.

⚠️Bitte meiden Sie den Bereich. pic.twitter.com/ZLHN0JPf1h Polizei Berlin(@ polizeiberlin) link

Ongeruste ouders verzamelen ondertussen in de buurt van de school om meer informatie over hun kinderen te weten te komen. Die worden opgevangen in een kerk in de buurt. De politie kamt het gebouw uit, maar voorlopig werd niets verdachts aangetroffen, zegt woordvoerder Thomas Neuendorf.

Dit artikel wordt voortdurend aangevuld met de laatste updates.

"Die Absuche in der Schule, an der auch unser #SEK beteiligt ist, führte bisher nicht zur Feststellung verdächtiger Personen."

(Polizeisprecher Thomas Neuendorf) Polizei Berlin(@ polizeiberlin) link

Wir sind in #Gesundbrunnen mit bis zu 250 Kolleg. im Einsatz. Dazu zählen u.a. unsere Streifenteams, Hundertschaften, Hundeführer, aber auch unsere Lautsprechertrupps, das Spezialeinsatzkommando sowie die seelsorgerische Betreuung für Kinder und Schulpersonal. pic.twitter.com/Ep5V2Idj5A Polizei Berlin(@ polizeiberlin) link

Lots of worried parents outside a Berlin school where the police has declared a “dangerous situation”. Children are still being evacuated. pic.twitter.com/NUuyVwCdPu Aya Ibrahim(@ ayakibrahim) link

Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule in #Gesundbrunnen werden aus dem Gebäude geführt.

⚠️Bitte meiden Sie weiterhin den Bereich. pic.twitter.com/LQQjSPAJgf Polizei Berlin(@ polizeiberlin) link