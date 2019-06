Schommel stort neer in pretpark in Oezbekistan: jonge vrouw (19) overleden NDG TTR

29 juni 2019

15u14

Bron: AD.nl 2 * * buitenland Bij een ernstig ongeval met een torenhoge schommelattractie in een pretpark in Oezbekistan is een 19-jarige vrouw om het leven gekomen. Het is onduidelijk of meer mensen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. In de attractie zaten zeker tientallen mensen.

Op de schokkende beelden, vastgelegd door een bezoeker van het park, is te zien hoe de superschommel 360 graden door de lucht zwaait. Een paar seconden later breekt de metalen slingerarm. De schommel knalt daarna hard op de grond. Op de beelden is gekrijs te horen. Na het neerstorten van de schommel rennen omstanders naar de attractie waarin op dat moment nog zeker tientallen mensen vastzitten.

De autoriteiten hebben tot dusver weinig informatie naar buiten gebracht over het incident. Of er andere mensen gewond zijn geraakt, is onbekend. Ook is niet duidelijk hoe het ongeval in het amusementspark Istiklol in Jizzakh heeft kunnen gebeuren.