Scholiere (17) wordt aangevallen door dronken asielzoeker en vervolgens overreden door bus Karen Van Eyken

24 januari 2019

12u15

Bron: Mindener Tageblatt, Die Welt 0 Een 17-jarig meisje raakte zwaargewond in Minden in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen nadat ze werd lastiggevallen door twee dronken mannen. In een poging om aan haar belagers te ontsnappen, sprong ze op een traag rijdende bus. Maar een dronken Afghaanse vluchteling trok aan de haren van het meisje en sleepte haar van de bus af, waarna ze viel en door het voertuig werd overreden.

Volgens een verklaring van de politie werd de scholiere herhaaldelijk lastiggevallen door de 22-jarige Afghaanse vluchteling en een kompaan (21) terwijl ze zaterdagavond samen met een vriendin op de bus stond te wachten bij een busstation in Minden, bij Hannover.

De twee meisjes probeerden te ontsnappen aan hun belagers en renden naar een bus die net was vertrokken. De chauffeur merkte op dat de tieners in moeilijkheden verkeerden, opende de deuren van de bus en liet hen op het voertuig - maar ook een van de mannen sprong aan boord. De Afghaan sleepte het meisje uit het rijdende voertuig.

De scholiere viel en belandde onder de bus die vervolgens over haar beide benen reed. De twee mannen sloegen op de vlucht. Terwijl enkele getuigen zich om het zwaargewonde slachtoffer bekommerden, ging de buschauffeur achter de mannen aan. Toen hij een foto van hen probeerde te maken als bewijsmateriaal, kreeg hij klappen van de 21-jarige kompaan.

Het zwaargewonde meisje werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis. Daar herstelt ze nog steeds van haar verwondingen. De daders konden later opgepakt worden. Beiden waren dronken.

De 22-jarige vluchteling zit in de gevangenis en wordt beschuldigd van slagen en verwondingen. Hij moet in de cel blijven tot aan zijn proces. Zijn vriend mocht zondag al de cel verlaten zonder aanklacht nadat hij weer nuchter was.