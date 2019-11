Scholier schiet vriend dood en pleegt nadien zelfmoord in Russische school jv

14 november 2019

08u53

Bron: afp 0 Een 19-jarige jongen heeft vandaag een medeleerling doodgeschoten en drie anderen verwond op een lyceum in het Russische Verre Oosten, alvorens zichzelf van het leven te benemen. Dat melden de lokale autoriteiten.

Het schietincident vond om 11.00 uur lokale tijd plaats in Blagovesjtsjensk, een stad van 225.000 inwoners in de Russische oblast Amoer, vlakbij de Chinese grens.

De toestand van de drie gewonden, 17, 19 en 20 jaar oud, is onduidelijk. Het wapen van de dader was geregistreerd.

Volgens de politie ligt een conflict onder studenten aan de basis van het drama.

Schietincidenten op scholen of openbare plaatsen zijn zeldzaam in Rusland, waar een strikte wapenwetgeving geldt. In oktober vorig jaar vielen wel 20 doden toen een 18-jarige leerling van een polytechnische school in Kertsj, op het Rusland geannexeerde schiereiland de Krim, een bom liet ontploffen en vervolgens met een geweer op de andere leerlingen en personeelsleden schoot.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.