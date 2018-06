Scholier (19) met downsyndroom neemt al dansend van vreugde diploma in ontvangst bvb

26 juni 2018

15u03

Bron: Daily Mail 0 De proclamatie: het moment waarop je eindelijk je langverwachte diploma in ontvangst mag nemen. Voor iedereen is het een blij moment. Ook voor de 19-jarige Carlos Neria, een Amerikaanse jongeman met het syndroom van Down.

De school deelde op hun Facebookpagina een filmpje waarop te zien is hoe gelukkig Carlos, ook wel gekend als 'Mr. Joyous', is.

Al huppelend, springend en dansend ontving hij op het podium zijn diploma tijdens de diploma-uitreiking van de Lee High School in Midland, in de Amerikaanse staat Texas. De jongen begroette, breedlachend, elke leerkracht met een vriendelijke handdruk en een knuffel. Zijn enthousiasme was zo aanstekelijk dat een faculteitslid begon mee te springen.

De video op Facebook werd al meermaals geliket en gedeeld. “Een van de belangrijkste dingen op een proclamatie is het vieren van de prestaties van onze studenten”, verklaarde de school op Facebook. “We delen graag deze video van een heel speciale afgestudeerde, Carlos Neria, met jullie. Hij danst enthousiast en vol vreugde over het podium wanneer hij zijn diploma middelbaar onderwijs in ontvangst neemt. Wij zijn zo trots op jou Carlos, net als op al onze afstuderenden in 2018!”

'Zegen in het leven'

Carlos is opgegroeid in een gezin met acht kinderen. Zijn moeder Teresa Neira noemt hem ‘een zegen in hun leven’. “Toen ze zijn naam afriepen, vroeg iedereen zich af wie hij was”, aldus de moeder. “Iedereen was aan het filmen. Het leek wel alsof hij de zoon van de president was”, vertelt ze na de proclamatie.

Teresa, die pas te weten kwam dat ze zwanger was van de jongen op het moment dat ze zich wilde laten steriliseren, zegt dat haar zoon iedereen rondom hem inspireert. “Voor ons hij hét voorbeeld van liefde en geluk”, vertelt ze. “Er is niks dat hem klein krijgt.”