Scholier (15) doodt medeleerling (14) op Duitse school David van der Heeden

23 januari 2018

13u28

Bron: ANP 4 Op een school in het Duitse Lünen heeft een 15-jarige leerling een 14-jarige medescholier om het leven gebracht. De minderjarige verdachte is, na een klopjacht, i n verband met de zaak aangehouden. Dat meldt de politie.

Het dodelijke incident speelde zich vanmorgen kort na achten af in de Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen, nabij de stad Dortmund. Pogingen van ambulancepersoneel om het neergestoken slachtoffer te reanimeren, slaagden niet.



De politie onderzoekt de dood van de scholier. Een aanleiding ontbreekt nog, maar volgens onderzoeksofficier Heiko Artkämer is er geen sprake van moord. "Dat is naar mijn idee uit te sluiten", laat hij aan Westfälische Rundschau weten.



Nabestaanden, leraren en leerlingen werden na het voorval opgevangen en kregen psychologische bijstand, aldus de politie.