Scholen sluiten of niet? Dit doen onze buurlanden Sven Van Malderen

13 maart 2020

11u55 1 Scholen gesloten houden of niet? De vraag zorgt voor diepe verdeeldheid bij ons én onze buurlanden. In België, Frankrijk en Luxemburg gaan ze collectief dicht, in Nederland en het Verenigd Koninkrijk blijven ze tot nader order open. Dat geldt ook voor Duitsland, al zijn er daar wel twee deelstaten die de deuren tot de paasvakantie dichthouden.

Opmerkelijk: de lessen in België worden opgeschort tot en met 3 april, maar de scholen blijven wel opvang voorzien voor ouders die geen uitweg vinden. “Zo is de kans kleiner dat kinderen besmetting overdragen. Dit was volgens specialisten de beste maatregel voor ons onderwijs om het virus in te dijken”, stelt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

De regering benadrukt dat het niet de bedoeling is dat grootouders die taak overnemen. N-VA stelde eerder nog dat scholen sluiten niet aan de orde was, maar tijdens de vergadering kwam het bericht dat Frankrijk dat wel zou doen. Die evolutie zou een beslissende rol gespeeld hebben.

“Massaal op de rem”

De sluiting van de Franse scholen zal minstens vijftien dagen duren. “Het is niet van ganser harte dat we de scholen sluiten. De periode zal zo kort mogelijk zijn, maar we willen nationaal massaal op de rem duwen voor de epidemie”, aldus minister van Volksgezondheid Olivier Véran.

In Duitsland zijn het voorlopig enkel de scholen in de deelstaten Beieren en Saarland die de deuren sluiten. De maatregel geldt ook daar minstens tot het begin van de paasvakantie.

Britten ondernemen het minst

Nederland en het Verenigd Koninkrijk ondernemen op vlak van onderwijs voorlopig nog niets. Die houding lokt de nodige kritiek uit, bij onze noorderburen vragen zelfs regeringspartijen om scholen toch te sluiten. Premier Mark Rutte blijft voorlopig echter schermen met het negatieve advies van deskundigen. “Ik zou zelf wel willen, maar experts raden mij dat af”, klinkt het. De beslissing wordt elke dag opnieuw geëvalueerd.

Veel Nederlandse ouders houden hun kinderen intussen op eigen houtje thuis van school. Ook leerkrachten melden zich ziek als ze symptomen vertonen, dat leidt op veel Nederlandse scholen tot problemen.

De Britten nemen tot nu toe de minste maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zelfs massa-events mogen er voorlopig nog doorgaan, hoewel er toch al 596 besmettingen vastgesteld zijn. De teller van het aantal doden staat voorlopig op tien. “Ik maak me grote zorgen, omdat we helemaal niets ondernemen. Nog vier weken en we zitten in het stadium waar Italië zich nu bevindt”, vreest de vroegere minister van Volksgezondheid Jeremy Hunt.

