Scholen, kleine winkels en kappers: zo pakt het buitenland de exit aan

Bieke Cornillie

22 april 2020

16u40

Bij ons laat de regering vrijdag weten of de teugels al iets gelost worden. In het buitenland staan her en der al landen met één voet in de exitstrategie. In Denemarken gingen de scholen al van start, in Duitsland legden sommigen al examens af en in Oostenrijk mogen halfweg mei de cafés en restaurants terug open. Een overzicht.