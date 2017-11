Scholen in New Delhi blijven tot zondag dicht wegens extreme vervuiling jv

10u49

Bron: Belga 0 AFP In de Indiase hoofdstad New Delhi blijven de scholen nog voor de rest van de week dicht als gevolg van de extreme vervuiling waarmee de stad momenteel te kampen heeft. De maatregel werd vandaag door de stedelijke autoriteiten opgelegd.

Alle openbare en privé-scholen blijven, met het oog op de verslechtering van de luchtkwaliteit in New Delhi, dicht tot zondag. Wanneer het gaat om de gezondheid van de kinderen kunnen we geen compromissen sluiten, twitterde een plaatselijke verantwoordelijke, Manish Sisodia.

De inwoners van New Delhi ontwaakten woensdag voor de tweede dag op rij in een in zware smog gehulde stad. De vervuiling vormt een groot gezondheidsrisico voor de bevolking want ze overtreft ruimschoots de gezondheidslimiet. Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijn stof (PM2,5) een norm van 25 microgram per kubieke meter hanteert, tekenden de meettoestellen in de stad waarden op tussen de 400 en 700 microgram.

PM2,5 zijn deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer en op die manier dus diep kunnen doordringen in de longen en zo schade aanrichten. De vervuiling kan beroertes, hartkwalen en kanker veroorzaken.

In 2014 klasseerde de Wereldgezondheidsorganisatie New Delhi nog als de meest vervuilde stad ter wereld, onder meer door de uitstoot van de bijna 10 miljoen voertuigen die er rondrijden. Andere oorzaken zijn kookvuren, afvalverbranding in open lucht, koolcentrales, steenbakkerijen aan de stadsrand en het verbranden van stro op omliggende velden.

