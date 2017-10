Scholen in heel Nederland ontruimd na bommeldingen ADN

17u44

Bron: Belga 0 anp Archiefbeeld. De Nederlandse politie onderzoekt de herkomst van bommeldingen die vanmiddag binnenkwamen bij elf onderwijsinstellingen. Scholen in heel Nederland, van Maastricht tot Leeuwarden besloten hun gebouwen te ontruimen nadat er een bommelding binnenkwam. Vooralsnog bleken alle meldingen vals.

Onder meer de internationale scholen in Maastricht, Eindhoven, Den Haag en Haren (Groningen) werden ontruimd. In Maastricht kwam om 13.00 uur een telefoontje binnen waarbij een Engelssprekend persoon zei dat er een bom in het gebouw lag. De vele honderden leerlingen en docenten werden opgevangen in een sportcomplex bij de Geusselt. De politie doorzocht het gebouw aan de Discusworp, maar er werd niets gevonden.

De politie in Eindhoven liet weten dat de Internationale School aan de Oirschotsedijk zelf was begonnen met de evacuatie van leerlingen en personeel. Al snel werd het gebouw vrijgegeven. In Utrecht is op Janskerkhof een vestiging van de Hogeschool van de Kunsten enige tijd ontruimd geweest maar daar werd ook niets aangetroffen. Hetzelfde gebeurde in Hilversum en bij twee scholen in Leeuwarden.

