Scholen gaan vandaag weer open in Denemarken JG

15 april 2020

09u52

Bron: Belga 2 Na bijna een maand keren in Denemarken tienduizenden kinderen uit de kleuterklas en lagere school woensdag terug naar hun klas. Er is voldoende vooruitgang geboekt in de strijd tegen het coronavirus om te beginnen met de afbouw van de maatregelen, oordeelde de regering begin vorige week.

Ook kinderdagverblijven gaan woensdag weer open. De bedoeling is om zo de druk op ouders te verlichten, die thuis voor hun jonge kinderen zorgden en thuiswerkten.

De scholen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het voorzien van voldoende ruimte tussen de leerlingen. Sommige hebben nog wat tijd nodig om alles voor te bereiden, en zullen pas volgende maandag opengaan.

Veel ouders maken zich zorgen over de gevolgen van de heropening van de school, aangezien het coronavirus nog altijd aanwezig is in Denemarken. Het gaat om de eerste stap in de opheffing van de maatregelen. Restaurants, cafés, theaters en andere vrijetijdsvoorzieningen blijven nog dicht tot 10 mei.



De regering van premier Mette Frederiksen nam al snel maatregelen, nadat het eerste Covid-19-geval opdook. Zo werden op 14 maart de grenzen gesloten.