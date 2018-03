Schokkende bodycambeelden tonen hoe White Helmets gewonden, waaronder een kind, redden tijdens bombardementen in Oost-Ghouta IVI

20 maart 2018

21u53

Bron: AP 0

Bodycambeelden van vrijwilligers van de White Helmets tonen hoe ze gewonde mensen redden tijdens bombardementen in de stad Douma, in de regio Oost-Ghouta. Op de beelden is te zien hoe redders een jongetje meenemen met de ambulance en hoe twee mannen die gewond op straat liggen worden gered, terwijl de bombardementen gewoon doorgaan. Sinds gisterenavond zijn al zeker 175 aanvallen uitgevoerd op de stad.