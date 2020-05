Schokkende beelden van peuter die overleden moeder probeert wakker te maken gaan de wereld rond JOBR

28 mei 2020

11u57 5 Er zijn beelden opgedoken van een peuter die zijn overleden moeder in een station in het Indiase Bihar probeert wakker te maken. De vrouw ligt levenloos op het perron nadat ze stierf aan ondervoeding en extreme hitte op de trein. Het slachtoffer is een arbeidsmigrant en was samen met haar zoontje op de vlucht geslagen, nadat de Indiase regering bedrijven stillegde en arbeiders zonder inkomen in de steek liet.



India heeft de voorbije maanden te kampen met een enorme migrantenstroom. Arbeiders en hun familie werden eind maart aan hun lot overgelaten, nadat de Indiase regering de economie zo goed als volledig stillegde door de coronacrisis. Duizenden arbeidsmigranten zijn nu op zoek naar een beter leven, en reizen duizenden kilometers te voet, per fiets, met de bus of met de trein. Die treinrit is de vrouw op de beelden fataal geworden. De arbeidsmigranten vluchten in erbarmelijke omstandigheden, bij temperaturen van soms meer dan 50 graden.

Lijkwade

De vrouw op de beelden stierf aan uitdroging, ondervoeding en de extreme temperaturen. Nadat ze onwel werd op de trein, werd ze op het perron gelegd. Daar liet ze uiteindelijk het leven. Op de video is te zien hoe haar zoontje de lijkwade van de vrouw trekt en zijn moeder probeert te wekken. Tevergeefs, want enkele minuten later wordt de peuter weggehaald van zijn moeder. Eerder deze maand stierf ook al een tweejarig kind in hetzelfde station. De vlucht van migranten verloopt vaak chaotisch en in slechte omstandigheden, met vaak dramatische gevolgen.

