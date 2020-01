Schokkende beelden tonen karkassen van verbrande dieren langs weg in Australië

05 januari 2020

15u22

Bron: The Sun, Twitter 94 Het door bosbranden geteisterde Australië heeft er weer een vreselijk weekend opzitten , doordat snikhete temperaturen en sterke windstoten het vuur nog aanwakkerden. Hoteluitbaters uit het stadje Batlow, gelegen in deelstaat New South Wales, hebben op Facebook een hartverscheurende video gedeeld van verbrande kangoeroes en koala’s die langs de kant van een weg liggen. Ook een cameraman deelde hartverscheurende foto’s en beelden.

Batlow ligt in een van de gebieden in New South Wales die het zwaarst getroffen wordt door de branden. De video die vanuit een auto gemaakt werd en nu massaal aangeklikt wordt op Facebook, voelt apocalyptisch aan. De lucht is nog steeds grijs van de rook, een halve minuut later zie je massaal veel zwartgeblakerde karkassen van schapen, kangoeroes en koala’s die zich hebben opgestapeld aan de kant van de weg. Het lijkt erop dat de dieren nog geprobeerd hebben om aan het inferno te ontsnappen.

“Dat deze dieren op vreselijke wijze zijn gestorven terwijl ze levend werden verbrand, is erg pijnlijk. De arme dieren probeerden te ontsnappen, het moet de hel geweest zijn. Deze branden zijn de ergste ramp die ik in mijn leven heb gezien”, reageerde iemand op de video.

“Ergste dat ik ooit heb gezien”

Matt Roberts, een cameraman van nieuwszender ABC, postte ook enkele foto’s en een video op Twitter: “Absoluut hartverscheurend om vanmorgen Batlow binnen te rijden, nog nooit zoiets gezien”, schreef Roberts. “Sorry dat ik deze afbeeldingen deel. Het is compleet hartverscheurend. Het ergste dat ik ooit heb gezien. Het verhaal moet verteld worden.”

Er zouden al 480 miljoen dieren omgekomen zijn bij de bosbranden die sinds september de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales teisteren. Dat blijkt uit een schatting van een Australisch ecoloog. In New South Wales zijn meer dan achtduizend koala’s gestorven door de bosbranden, meldde SBS News eind vorig jaar. Het zou gaan om zo’n 30 procent van het totaal aantal koalaberen in de deelstaat.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv ABCcameramatt(@ ABCcameramatt) link

Graphic warning. Absolutely gut wrenching drive into Batlow this morning. Never seen anything like it. #AustraliaFires @abcnews @ABCemergency pic.twitter.com/Pey69MdVkG ABCcameramatt(@ ABCcameramatt) link