Schokkende beelden tonen hoe kinderen noodbehandeling krijgen na gifgasaanval in Syrië LG

09 april 2018

16u29

Bron: KameraOne 2

Na een gifgasaanval op een ziekenhuis in Douma, de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen van rebellen is, zijn talloze kinderen opgenomen in het ziekenhuis. Ze kampen met ademhalingsproblemen, brandende ogen, schuim op de lippen en ruiken naar chloor. Al meer dan 40 mensen zijn omgekomen door verstikking. Verschillende ngo’s, waaronder de Syrische hulporganisatie Witte Helmen, zeggen dat de gifgasaanval het werk was van het regime.