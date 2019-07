Schokkende beelden: Paraglider overleeft doodssmak Redactie

19 juli 2019

22u11 0

De Amerikaan Greg Overton genoot van het uitzicht in Lauterbrunnen in Zwitserland toen plots een deel van zijn parachute dichtklapte. Hij kon niet meer bijsturen en stevende recht op een steile rotswand af. Als bij wonder overleefde hij de doodssmak en raakte hij niet ernstig gewond. Even later kon hij veilig landen.