Schokkende beelden: man loopt fatale verwondingen op tijdens stierenloop

03 april 2018

19u32

Bron: Sudinfo, YouTube 939

Een man van in de vijftig is zondag om het leven gekomen tijdens een stierenloop in Andalusië. Al eeuwen verzamelen ieder jaar met Pasen honderden mensen in de straten van de Spaanse gemeente Arcos de la Frontera om er loslopende stieren van zich af te schudden. Eén deelnemer bekocht die traditie, die teruggaat tot in 1784, zondag met zijn leven. Op beelden is te zien hoe de stier de man hard in de romp raakt. Het slachtoffer liep een doorboorde long en interne bloedingen op. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De organisatoren betuigden hun medeleven aan de familie en kondigden gisteren een dag van rouw af.