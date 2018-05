Schokkende beelden: leeuw valt oudere man aan terwijl bijstaanders machteloos toekijken kg

01 mei 2018

14u48

Bron: Daily Mail, News24 85 Een schokkend filmpje toont hoe een oudere man wordt aangevallen door een leeuw in een Zuid-Afrikaans natuurpark. Het duurt ruim een minuut voor de man gered kan worden uit de klauwen van het dier. Volgens de politie werd de man met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het incident vond volgens verschillende media op maandag plaats in Marakele Predator Park, een privé-natuurpark in Zuid-Afrika. In het filmpje is te zien hoe een oudere man de kooi van de leeuw binnenstapt. De leeuw, die op dat moment de andere kant opwandelde, draait zich onmiddellijk om en rent op de man af. Het slachtoffer kan zich niet op tijd uit de voeten maken.

De leeuw zet zijn tanden in zijn schouder en sleurt hem terug het terrein op, waar hij enkele meters verder stopt. Bijstaanders die zich achter de omheining bevinden, roepen in paniek om hulp. Eén vrouw huilt, terwijl een man herhaaldelijk roept:“Iemand, haal een geweer."

Enkele seconden later volgen enkele geweerschoten, en laat de leeuw zijn prooi vallen. Pas daarna vlucht het dier, hoewel het gedurende het filmpje dicht bij het slachtoffer blijft.

De video eindigt voor de man uit de kooi kan worden gehaald. Een woordvoerder van de lokale politie liet aan News24 weten dat de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis is vervoerd. Hij zou vooral verwondingen hebben opgelopen aan de nek en kaak.

WAARSCHUWING: ONDERSTAANDE VIDEO BEVAT BEELDEN DIE SCHOKKEND KUNNEN OVERKOMEN