Schokkende beelden: hulpverlener Witte Helmen blijft filmen wanneer hij gewond raakt bij aanval in Idlib Redactie

11 september 2018

14u12

Bron: CNN, AP

De Syrische Witte Helmen hebben beelden vrijgegeven van een luchtaanval op Idlib vorige week vrijdag. De beelden zijn van journalist en hulpverlener Anas Al Diab, die zelf gewond is geraakt bij de aanval. De hulpverleners waren puin aan het ruimen na een eerdere aanslag toen een tweede bom op dezelfde plek viel. Op de beelden is de zien hoe de 22-jarige Al Diab gewond op de grond valt. Hij roept zijn collega's op hulp. Wanneer iemand hem wilt komen helpen, is verderop een tweede explosie te horen. Al Diab kan uiteindelijk worden weggedragen door zijn collega's. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Het is niet duidelijk hoeveel mensen bij die aanvallen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt.

De Syrische en Russische troepen voeren de laatste dagen meer luchtaanvallen uit op dorpen en steden in de provincie Idlib, het laatste rebellenbolwerk in Syrië.