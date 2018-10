Schokkende beelden: ex-Eurotunnelbaas (91) hardhandig op sporen geduwd HA

06 oktober 2018

12u10

Bron: British Transport Police, The Telegraph 14

De Britse politie heeft onthutsende beelden vrijgegeven van een incident in de Londense metro eerder dit jaar. Daarop is te zien hoe Robert Malpas (91), de ex-baas van Eurotunnel, hardhandig een duw krijgt, waarna hij van het perron valt en op de sporen terechtkomt. De dader kon snel opgepakt worden en is gisteren schuldig bevonden aan dubbele moordpoging, meldt The Telegraph. Eerder op de dag probeerde hij al een twintiger op de sporen te duwen, maar het slachtoffer kon zijn evenwicht bewaren. Malpas kon een minuut voordat een metro arriveerde door een getuige van de sporen worden gered. Hij hield aan de gewelddadige aanval een gebroken heup en gapende hoofdwonde over. De straf van de dader wordt later bepaald. Het motief voor zijn gedrag is niet bekend. De man beweert zijn slachtoffers willekeurig te hebben uitgekozen.

