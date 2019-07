Schokkende beelden: bromfietser maait fietser omver Redactie

20 juli 2019

16u47

Op bewakingsbeelden uit Thailand is te zien hoe een bromfietser een jonge fietser aanrijdt en hem voor dood achterlaat. De fietser, een 14-jarige jongen, bleef na het ongeval roerloos op de grond liggen tot enkele voorbijgangers hem kwamen helpen. Als bij wonder overleefde hij de zware crash.

De tiener stond op het fietspad te wachten om over te steken, toen hij plots werd aangereden door een bromfietser. De bromfietser kwam uit de verkeerde richting en stopte niet na de crash. De Thaise politie is nu op zoek naar getuigen en informatie over de bestuurder van de motorfiets. De man is nog steeds spoorloos.