Schokkende beelden: Amerikaanse agent schiet zwarte man neer JL

31 maart 2018

18u52

Bron: VTM Nieuws 0 De politieafdeling van Baton Rouge in de Amerikaanse staat Louisiana heeft bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een zwarte man, Alton Sterling, wordt neergeschoten door een politieagent. Het incident dateert al van twee jaar geleden.

De politieagent die de man twee jaar geleden neerschoot werd onlangs ontslagen, zijn partner die bij de interventie was, werd drie dagen geschorst. Het schietincident veroorzaakte twee jaar geleden heel wat protest. De agenten moesten sindsdien betaald verlof nemen.

Op de beelden is te zien hoe de man hardhandig wordt aangepakt. Je kan ook horen hoe een van de agenten tegen hem roept: “Leg je handen op de auto of ik schiet je in je verdomde hoofd. Begrijp je me?”

Taser

Wanneer de man zegt dat de agenten hem pijn doen, zegt een van hen dat ze een taser moeten gebruiken, wat ze ook doen. Daarna zou een van de agenten de man getackeld hebben.

Wanneer de man op de grond ligt, hoor je een van de agenten nog roepen:"Als je beweegt, ik zweer het je". Daarna zijn er schoten te horen.

De procureur-generaal van Louisiana zei dat de betrokken agenten hun boekje niet te buiten zijn gegaan. Ze worden niet verder vervolgd. Een van de agenten had verklaard dat hij Sterling naar een wapen zag grijpen.