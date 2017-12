Schokkend: straatkinderen zoeken warmte op van droogtrommels in Parijs EB

Bron: Le Parisien 452 Twitter De kinderen bengelen met hun benen uit de machine terwijl de rest van hun lichaam in de droogtrommels zit. De goegemeente van het doorgaans mondaine Parijs is geschokt door deze foto van straatjongeren die de warmte opzoeken van de droogtrommels in een wassalon om de koude nacht door te brengen. Op het beeld is te zien hoe de kinderen met hun benen uit de machine bengelen terwijl de rest van hun lichaam in de machines zit.

De kinderen komen uit Marokko en zijn zowat een jaar geleden in het 18de arrondissement van de Franse hoofdstad neergestreken. Ze zijn met een tachtigtal en hebben van de wijk in het noorden van Parijs hun 'hoofdkwartier' gemaakt. Ze snuiven lijm en komen aan de kost door te stelen. De autoriteiten hebben meermaals geprobeerd om de jongeren bij te staan, maar ze wijzen naar verluidt elke hulp van de hand.

Verdeelde meningen

De bewuste foto werd in de week voor Kerstmis genomen in een wassalon in de Rue de la Goutte d’Or en veroorzaakt nogal wat deining in Parijs. De meningen zijn verdeeld. Op sociale media vragen velen zich af hoe dit mogelijk is, anno 2017.

Anderen zijn dan weer minder mild. "Ze snuiven lijm en vallen ons personeel aan", zegt de uitbaatster van de wassalon aan de krant Le Parisien. "De klanten blijven weg. Ik heb mijn omzet met een kwart zien dalen".

