Schokkend opschrift “sterf Chinees” in Nederlands studentenhuis, vloer besmeurd met uitwerpselen Eric Reijnen Rutten

09 februari 2020

16u41

Bron: De Gelderlander 2 Chinese studenten zijn gisteravond in het Nederlandse Wageningen opgeschrikt door Engelstalige teksten als ‘Die Chinese’ (‘sterf Chinees’) en ‘Chinese Corona’ in de lift van de flat waarin ze wonen. Ook is de lift besmeurd met uitwerpselen.

Student Hao Chunxiang meldt op Facebook verschillende incidenten die samen lijken te vallen. Naast de teksten op de lift en de uitwerpselen op de vloer, is ook de Chinese vlag van de kamerdeur van een Chinese student gescheurd. Ook is door onbekenden op ramen en deuren gebonkt. “Maar we hebben geen idee of het met elkaar samenhangt.”



De student woont aan de Bornsesteeg, waar veel Chinese studenten wonen. “Degenen die zulke vreselijke dingen hebben gedaan, wonen om ons heen en proberen het normale leven van elke huurder kapot te maken.’’ De politie, studentenhuisvester Idealis en de Wageningen University zijn op de hoogte gesteld.



De grotendeels Engelstalige universiteit in de gelijknamige stad in Gelderland is internationaal vermaard voor landbouw-, milieu- en biotechnologieopleidingen. Er studeren ruim 12.000 studenten.Chinezen wereldwijd zijn sinds de uitbraak van het coronavirus geregeld slachtoffer van discriminatie.

Universiteitswoordvoerder Simon Vink stond onze collega's van De Geldelander te woord: “Het lijkt een kwestie van ondoordachte kwajongens die regelmatig het welzijn, het woongenot van studenten verstoren. Het gebeurt vaker dat ze daar binnendringen - je kan er makkelijk in - om er te gaan rotzooien. Maar aan de andere kant is dit in de uitlatingen ernstiger dan een gewone kwajongensstreek.”

De universiteit zegt de kwestie hoog op te nemen. “We moeten het niet groter maken dan het is, maar dit is een hele disrespectvolle, discriminerende actie tegen een groep gewaardeerde studenten.”

Al erg genoeg

De universiteit gaat met de Chinese studenten in gesprek en steun uitspreken. “Het is al erg genoeg dit dat zich allemaal afspeelt in China, het land waar hun ouders, hun familie en vrienden en bekenden wonen. Dan moet je hier niet zo behandeld worden”.

De uitwerpselen en de verscheurde vlag zijn inmiddels opgeruimd. Student Hao Chunxiang die de kwestie naar buiten bracht zegt er niet van overtuigd te zijn dat het om een kwajongensstreek gaat. Het kon wel eens het werk zijn van ‘echte racisten’. De studenten gaan proberen ze zelf op te sporen. De student wil verder weinig kwijt over de kwestie, omdat op een bericht hierover op sociale media negatieve reacties kwamen.

