Schokkend: Amerikaanse moeders nemen kinderen mee op racistisch daguitstapje en breken in moskee in: "Het kwade ontmaskeren" ADN IVI

15 maart 2018

11u55

Bron: Huffington Post, ABC News 0 Een Facebookvideo waarin live te zien was hoe twee Amerikaanse moeders samen met hun drie kinderen in een moskee inbreken en verschillende racistische opmerkingen maken, leidt tot heel wat ophef. De politie is een onderzoek gestart. Het doel van de anti-islamexcursie? “Onze kinderen leren om echte patriotten te zijn.”

Op beelden van de verontrustende excursie van twee moeders met hun drie kinderen is te zien hoe de groep naar een moskee in Tempe, Arizona trekt. De beelden werden op 4 maart gemaakt, maar duiken nu pas op. De vrouwen nemen de kinderen naar eigen zeggen mee naar de moskee "om het kwade dat in onze achtertuin gebeurt, bloot te leggen”. Ze willen “zoveel mogelijk info vergaren” en “moskeeën ontmaskeren” - en de kinderen leren om echte “patriotten” te zijn.

De uitstap begint met een haatles over moslims tijdens de autorit naar de moskee. De kinderen hebben vlaggetjes bij en worden “kleine ongelovigen” genoemd. “Ze ruiken naar geit”, roept het meisje als de groep de poort van het religieuze gebouw bereikt. De moeders lachen. Vervolgens legt één van de vrouwen aan de groep en de kijkers uit dat “moslims Amerika verwoesten” en “duivelse Satan-aanhangers” zijn. De kinderen hangen aan haar lippen. De kijkers worden aangemoedigd om “van hun luie kont te komen” om te vechten tegen de islamitische religieuze wet.

"Seksgeiten"

Daarop betreedt het gezelschap onrechtmatig het terrein van de moskee, waar ze flyers en andere items stelen. Papieren worden van een mededelingenbord gescheurd, de kinderen kijken toe. Een vrouw zegt tegen de kinderen dat ze zoveel mogelijk flyers moeten pakken. Dan volgt een rondje rond het domein en worden foto’s genomen voor de moskee. Het kleine meisje zegt dat ze hun duim naar beneden moeten houden. Met ‘gepast’ pruilmondje poseert ze voor de groepsfoto. In nog een ander beeld klimmen de kinderen op een begrafeniswagen. “Kom er maar af Josh, je weet niet wat voor vuil daar aan hangt. Dode moslims hebben daarin gezeten. En al hun seksgeiten."

Plots botst de bende op een moskeeganger die was komen bidden. Hij zegt hallo en wil een hondje van de groep aaien dat kwispelend naar hem komt toegelopen. "Raak hem niet aan, eet hem niet op!", roept de vrouw. De verbijsterde man krijgt verwijt na verwijt naar zijn hoofd geslingerd. “Wij komen voor jullie”, schreeuwt de mondigste vrouw. “Wij, het volk. We ontmaskeren jullie. Jullie staan voor het kwade en niets anders dan het kwade.” De man is duidelijk geïrriteerd, maar weet amper wat zeggen op de scheldpartij. “We proberen vredevol te zijn”, zegt hij. “Je hebt geen idee waar je het over hebt.” Aansluitend krijg hij te horen dat moslims pedofielen zijn en volgt een tirade over de sharia.

"Goede patriotten, goede Amerikanen"

Dan volgt nog een pluim voor de kinderen en een oproep. “Kijk naar deze patriotten. Leer je kinderen om van hun land te houden. Als je goede patriotten opvoedt, dan voed je goede Amerikanen op.” En er is ook een vermelding voor president Donald Trump. “We winnen 2020 weer. 2020 President Trump!” In een aparte video in de auto, op de terugweg naar huis, zingen ze samen een liedje - dat bekend staat als ‘het Donald Trump-lied’. “Build a wall. Ten feet, 20 feet, 100 feet tall...” . In nog een andere video gepost op dezelfde dag vraagt de moeder aan haar dochter wat ze denkt over de sharia. “F*** it”, antwoordt het kind. “Sharia laat toe dat oude mannen met jonge kindjes van mijn leeftijd trouwen.”

Onderzoek

De beelden, online geplaatst door ene Tahnee Gonzales, werden intussen verwijderd, maar duiken nog op andere plaatsen op. De andere geïdentificeerde vrouw in de video heeft haar Facebookpagina verwijderd. De politie van Tempe bevestigt dat er een onderzoek is opgestart. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

Wat me het meeste raakt, is die jonge kinderen haatlessen zien krijgen. Die onschuldige kinderen leren echt de haat van hun ouders. Dat is zo ontmoedigend. Imam Ahmad Al-Akoum

"Zo ontmoedigend"

De racistische uitspattingen alarmeren de moslimgemeenschap van Arizona, maar geschokt is de gemeenschap niet. Huffington Post sprak met de imam van het Islamic Community Center of Tempe, waar het incident gebeurde. Ahmad Al-Akoum werkt samen met de politie aan het onderzoek. Het is niet de eerste keer dat de moskee het slachtoffer wordt van een haatmisdrijf. Ook de twee vrouwen uit de video’s zijn geen onbekenden. Ze zouden eerder ook al moskeegangers hebben uitgedaagd. “We moedigen onze leden aan om niet te reageren op zulke mensen”, aldus de imam.

Ironisch

De imam noemt het bovenal schokkend dat nu ook jonge kinderen meedoen. “Wat me het meeste raakt, is die jonge kinderen haatlessen zien krijgen. Het is dat wat me vooral overstuur maakt. Die onschuldige kinderen leren echt de haat van hun ouders. Dat is zo ontmoedigend.” Dat vindt ook Imraan Siddiqi, directeur van de Council on American-Islamic Relations in Arizona. “Het schokkendste van al is heel duidelijk dat kinderen worden geïndoctrineerd om mensen te haten op basis van hun geloof of hoe ze eruitzien. Ironisch genoeg zie je vaak dat het net deze mensen zijn die zeggen dat moslims hun kinderen leren om te haten. En dan staan ze zelf voor de camera hun kinderen extreem ontvlambare valse informatie te vertellen over een groep mensen. Mijn hoop voor deze kinderen is dat ze de haat geleerd door hun ouders zullen kunnen overwinnen.”