Schokkend: agent achtervolgt verdachte, maar wordt dan zelf neergeschoten door omstaander

25 mei 2019

De politie van Los Angeles heeft beelden vrijgegeven van een schietpartij tussen een agent en een andere persoon. Het incident vond plaats toen de agent een andere verdachte achtervolgde.

De schietpartij was het gevolg van een simpele verkeersovertreding. Een bestuurder vluchtte toen hij een stopbord negeerde en merkte dat de politie hem aan de kant wou zetten. Tijdens de achtervolging, die al lopend verder ging, kwam een van de agenten oog in oog te staan met een gewapende man. Op de bodycambeelden van de agent is te zien hoe de man vrijwel meteen het vuur opent.

Bewakingsbeelden tonen de schietpartij nog beter. Op enkele beelden is zelfs te zien hoe de dader de achtervolging opmerkt en besluit om de agenten te achtervolgen.

Ondanks het hevige vuurgevecht, overleefden de twee het incident. De schietpartij dateert al van juni vorig jaar, maar de politie gaf de beelden nu pas vrij naar aanleiding van een ander schietincident. Op die manier wil de politie duidelijk maken waar ze elke dag mee te maken krijgen.