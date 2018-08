Schokkend: 71-jarige man in elkaar geschopt tdm

08 augustus 2018

18u58

Bron: VTM Nieuws 0 Een bejaarde man van 71 uit Manteca, in de Amerikaanse staat Californië, is aangevallen tijdens een wandeling in een park. De schokkende beelden werden vastgelegd door een bewakingscamera. Het motief van de daders is niet duidelijk, ze namen allebei de vlucht.

Tijdens de confrontatie werd de man meerdere keren geschopt, de daders spuugden ook op hem. De verdachten konden vluchten en worden nog opgespoord.

Motief onbekend

Omdat de oudere man geen Engels spreekt, is het motief van de mannen niet duidelijk. Het incident wordt wel onderzocht als een poging tot diefstal.

De oudere man werd verzorgd in een ziekenhuis, maar is ondertussen terug thuis. Het slachtoffer is een Sikh, maar volgens de eerste informatie zou het niet gaan om haatmisdaad.