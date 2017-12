Schoffeerde Trump immigranten uit Haïti en Nigeria? "Ze hebben allemaal aids" Redactie

08u53 17 EPA President Donald Trump in het Oval Office Tijdens een vergadering in het Witte Huis in juni zou de Amerikaanse president Donald Trump zich zeer laatdunkend uitgelaten hebben over immigranten uit Haïti en Nigeria. Dat schrijft The New York Times zaterdag. "Alle immigranten uit Haïti hebben aids" en "Nigerianen moeten terug naar hun hut gaan", zou Trump gezegd hebben.

De krant beroept zich voor het verhaal op twee bronnen. Trump zou de uitspraken gedaan hebben tijdens een vergadering met zijn veiligheidsadviseurs in het Oval Office. Die zou hij belegd hebben uit onvrede met het hoge aantal immigranten dat sinds januari het land binnengekomen was. Hierdoor staat hij voor schut, zou Trump gezegd hebben, amper vijf maanden nadat hij voor het eerst met zijn inreisverbod op de proppen kwam voor de inwoners van verschillende moslimlanden.

Volgens zes overheidsbronnen, die aanwezig waren of nadien gebrieft werden, begon Trump luidop een document te lezen van een adviseur. Het document lijstte op hoeveel immigranten een visum gekregen hebben om de VS binnen te geraken.

Meer dan 2.500 kwamen uit Afghanistan, een toevluchtsoord voor terroristen, klaagde de president. Vanuit Haiti kwamen 15.000 mensen. "Ze hebben allemaal aids", zou Trump volgens een aanwezige gezegd hebben. Ook iemand die achteraf van nog een andere aanwezige een briefing kreeg, meldt dit. Vanuit Nigeria was er sprake van 40.000 mensen. Eens ze Amerika gezien hebben, zouden ze "nooit terug naar hun hut gaan", zei Trump volgens de twee bronnen.

Woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis ontkent dat Trump denigrerende uitspraken uitkraamde tijdens de vergadering. "Generaal Kelly, generaal McMaster, minister Tillerson, minister Nielsen en andere hoge functionarissen ontkennen deze schandelijke beweringen."

"Het is sowieso triest en kenmerkend dat The New York Times de leugens van zijn anonieme bronnen publiceert", aldus Sanders.