Schlagerzanger geeft Duitse minister z'n plaat cadeau waarop SS-lied staat

22 maart 2018

10u56

Bron: ANP 0 De Duitse schlagerzanger Heino heeft op een volksmuziekfestival in Munster de deelstaatminister Ina Scharrenbach met een geschenk in verlegenheid gebracht.

De 79-jarige Heino deed de bewindsvrouw 'een gouwe ouwe' grammofoonplaat uit 1981 cadeau, waar Heino 'Heimat- und Vaterlandsliedern' ten gehore brengt, meldde Rheinische Post vandaag.

Scharrenbach, minister in Noordrijn-Westfalen en lid van de christen-democratische CDU van bondskanselier Angela Merkel, lacht afgelopen weekeinde nog op de foto met Heino en diens cadeau, maar de vreugde was van korte duur. Op de grammofoonplaat staan nationalistische liederen die in kwaad daglicht zijn komen te staan door de nazidictatuur (1933-1945), zoals 'Wenn Alle Untreu Werden' (Wanneer iedereen ontrouw wordt) uit 1841. Dat is door het elitekorps van de nazidictatuur, de SS, als Lied van de Trouw, omarmd.

Een woordvoerder van Scharrenbach liet weten dat ze "het geschenk heeft aangenomen zonder de titel van de grammofoonplaat te kennen en zonder dat het geschenk op politieke correctheid was getest. Daar was geen tijd voor". De christendemocratische Scharrenbach wil op geen enkele manier in verband gebracht worden met de nationaal-socialistische ideologie, heeft haar woordvoerder beklemtoond.

" Mehrdad Mostofizadeh, der für die Landtagsgrünen im Heimatausschuss sitzt, sagte: "Man merkt, dass der Vorgang der Ministerin zu Recht peinlich ist. Etwas mehr Sorgfalt im Amt würde ihr gut zu Gesicht stehen." " https://t.co/FzQsIIjbZw via @rponline scotti(@ ScottiRacer) link