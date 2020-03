Schiphol vanaf april vanbinnen helemaal rookvrij kg

26 maart 2020

12u39

Bron: Belga 0 Vanaf volgende maand is de Nederlandse luchthaven Schiphol volledig rookvrij. De rookruimtes in de terminal zullen tegen dan verdwenen zijn.

In een uitspraak van september vorig jaar verbood de Nederlandse Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in het land, rookruimtes. De staatssecretaris voor Volksgezondheid Paul Blokhuis maakte daarop bekend dat het verbod vanaf 1 april dit jaar wordt gehandhaafd.

Reizigers kunnen dus nog een kleine week een sigaret, sigaar of pijp opsteken in de rookruimtes van horecagelegenheden in de Schipholterminal, voor hun vlucht en na de paspoortcontrole.

De luchthaven had ervoor kunnen kiezen de rookruimtes los te koppelen van de horeca en openbaar te maken, maar koos toch voor een algemeen verbod.