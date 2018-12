Schiphol Plaza kort ontruimd wegens messenzwaaier kv

13 december 2018

23u12

Bron: ANP 0 Een deel van Schiphol Plaza werd vanavond kort ontruimd nadat een man meerdere mensen met een mes had bedreigd en had geroepen dat hij 'iets in zijn tas had'. De marechaussee heeft de man aangehouden.

Nadat was gebleken dat er niets bijzonders in de tas zat, gaf de marechaussee Schiphol Plaza weer vrij. Ook het treinverkeer van en naar Schiphol, dat deels was stilgelegd, is hervat.

Er vielen geen gewonden.