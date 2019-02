Schip van Duitse hulporganisatie Sea-Watch mag haven van Catania niet verlaten KVE

01 februari 2019

12u38

Bron: Belga 0 De Italiaanse kustwacht heeft bij het schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch onregelmatigheden vastgesteld en laat het niet vertrekken uit Sicilië. Nadat de boot met 47 migranten in de haven van Catania was aangemeerd, werden verschillende controles uitgevoerd, aldus de kustwacht vandaag. Daarbij werd een "reeks van administratieve overtredingen" vastgesteld, die de veiligheid en het milieu in het gedrang brengen.

De Sea-Watch 3 mag de haven pas verlaten als deze kwestie is opgehelderd. Daartoe is Nederland als vlaggenstaat ingeschakeld, klinkt het. De Sea-Watch 3 dobberde bijna twee weken met de geredde migranten rond op zee, vooraleer het schip eindelijk een Italiaanse haven mocht binnenlopen. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini wil private reddingsschepen verbieden nog in Italiaanse havens aan te meren en heeft een onderzoek tegen Sea-Watch gevorderd.

Sea-Watch ziet in de nieuwe ontwikkeling een bevestiging voor de "criminaliseringscampagne" tegen ngo's. "Er wordt blijkbaar duidelijk druk op de kustwacht uitgeoefend om toch maar iets te vinden, waardoor men ons kan vastzetten", zei woordvoerder Ruben Neugebauer. "Het gaat er duidelijk om het laatste civiele reddingsschip uit circulatie te nemen".

Meer over Sea-Watch