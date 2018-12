Schip met ruim 300 geredde migranten arriveert in Spanje ADN

28 december 2018

10u02

Bron: ANP, Belga 0 Een reddingsschip met aan boord ruim driehonderd migranten is aangekomen in Spanje. Het vaartuig van de ngo Proactiva Open Arms arriveerde vandaag rond 8.30 uur in de zuidelijke havenplaats San Roque (Andalusië), meldt het Spaanse persbureau Europa Press. De migranten, onder wie 179 minderjarigen, zijn opgevangen door dertig vrijwilligers van het Rode Kruis.

“Hallo, de OpenArms, al in de baai, is op weg naar de aanlegplaats van de enige veilige beschikbare haven in de Middellandse Zee. Opdracht volbracht”, zei de oprichter van de ngo, Oscar Camps, op Twitter.

De vluchtelingen zijn vorige week gered vanop drie onveilige boten. Ze dobberden in de Middellandse Zee in drie boten nabij de Libische kust. Onder de geredde migranten was een baby van enkele dagen oud. Het kindje werd met zijn moeder per helikopter naar Malta gevlogen.



De Spaanse hulporganisatie Proactiva Open Arms ontfermde zich over de vluchtelingen. Malta en Italië wilden de andere migranten niet opvangen. De socialistische regering van van Pedro Sanchez gaf Proactiva Open Arms wel toestemming om de migranten naar Spanje over te brengen. Ze worden opgevangen in centra in de plaatsen Algeciras en La Línea.

Het Rode Kruis bekommert zich als eerste over de 311 migranten, die vooral afkomstig zijn uit Somalië, Nigeria of Mali. Ze krijgen kleding, voedsel en indien nodig medische hulp. Daarna zal de politie hen identificeren en naar de opvangplaatsen brengen.

Het is de eerste keer in bijna vijf maanden dat Spanje toestaat dat een boot van een ngo met migranten aan boord aanmeert. Sinds afgelopen zomer is Spanje de plek in Europa waar de meeste illegale migranten toekomen, nog voor Griekenland en Italië.