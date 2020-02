Schip met 91 Nederlanders mag niet naar Japan: “Waar gaan we heen?” Raymond Boere

08 februari 2020

04u00

Bron: AD.nl 0 Het Nederlandse cruiseschip De Westerdam dobbert doelloos voor de kust van Taiwan omdat het niet mag aanmeren in Japan vanwege het coronavirus. Aan boord zitten 91 Nederlanders.

Het schip van de Holland-America Lijn heeft in totaal 1455 passagiers aan boord die nu in grote onzekerheid verkeren over waar ze naartoe gaan. De Japanse autoriteiten hebben de kapitein verboden om naar Japan te komen. Volgens premier Shinzo Abe is dat omdat er “verdachte viruspatiënten” aan boord van het schip zijn, iets wat door de rederij zelf wordt ontkend. Ook de Filipijnen wilden het schip niet hebben.

De Westerdam vertrok vorige week zaterdag uit Hongkong en mocht uiteindelijk nog wel aanmeren in Taiwan. De eerstvolgende bestemming zou Naha op het eiland Japanse eiland Okinawa zijn, maar die stop is dus geannuleerd, evenals de eindbestemming Yokohama. Ook een nieuwe reis die de rederij op 15 februari vanuit die haven zou maken is inmiddels geschrapt.



De 1455 passagiers zijn niet in quarantaine geplaatst en mogen gewoon verblijven op de dekken, vertelt Nederlander Johan Kok die samen met zijn vrouw Willy aan boord is. Toch maakt hij zich wel zorgen over de onzekere situatie waarin zijn vrouw en hij nu verkeren. “Het is voor ons belangrijk dat we snel weten waar we naartoe gaan. Als ik op een digitale kaart op mijn kamer kijk is dat richting Hongkong. Daar ben ik persoonlijk niet zo blij mee omdat ik hoorde dat daar al 95 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis.”

De rederij laat weten dat er op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe reisplannen. Zodra die bekend zijn, worden ze gedeeld met de passagiers. Naar verwachting is dat vandaag. Kok heeft er vertrouwen in dat alles goedkomt. De passagiers is gevraagd op hun hygiëne te letten, dus dat ze bijvoorbeeld vaker hun handen wassen. Alle activiteiten aan boord, zoals live-optredens, gaan gewoon door. “We komen niets tekort. Natuurlijk is dit het gesprek van de dag, maar er is geen sprake van paniek of boosheid.”

Vijf Nederlanders die aan boord zitten van cruiseschip Diamond Princess mogen al dagen hun kajuit niet uit nadat passagiers aan boord besmet bleken met het coronavirus. Inmiddels zijn 61 besmette mensen van boord gehaald. Het schip ligt in de haven van het Japanse Yokohama.