Schip met 3.500 nieuwe Nissans drijft stuurloos op de oceaan na brand, vijf bemanningsleden mogelijk omgekomen Erik Kouwenhoven

04 januari 2019

21u42

Bron: AD.nl 0 Een autotransportschip met 3.500 splinternieuwe Nissans drijft stuurloos rond op de Grote Oceaan na een brand op oudejaarsavond. Zestien bemanningsleden werden gered, de overige vijf zijn vermoedelijk omgekomen. Er zijn sleepboten op weg naar het schip om het te bergen.

Alle 21 bemanningsleden van de 200 meter lange Sincerity Ace hebben het schip verlaten. Daarvan zijn er zestien gered. Vijf bemanningsleden sprongen overboord en zijn vermoedelijk niet meer in leven. De oorzaak van de brand blijft onbekend.

Nissan

Het schip, gebouwd in 2009, reisde vanaf een aantal Nissan-autoterminals in Japan naar Honolulu, Mexico, Puerto Rico, Florida, Virginia en uiteindelijk Maryland. Het schip heeft een capaciteit van 5.200 voertuigen en heeft momenteel 3.804 personenauto’s en bouwmachines aan boord. Wat voor soort voertuigen de overige 304 eenheden aan boord zijn, is niet bekend.

“We hebben op dit moment geen informatie over de toestand van de voertuigen. Onze gedachten zijn zowel bij de bemanningsleden als bij de veiligheid van de reddingsteams”, zei Nissan in een verklaring aan Automotive News. Volgens de rederij wordt een bergingsplan opgesteld en zijn commerciële sleepboten op zoek naar het schip, dat nu ten noordoosten van Hawaii drijft.