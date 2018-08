Schip met 177 migranten al twee dagen geblokkeerd voor kust van Lampedusa TTR

18 augustus 2018

21u32

Bron: Belga 0 Een vaartuig van de Italiaanse kustwacht met 177 migranten aan boord zit al 48 uur vast voor de kust van Lampedusa. Niemand wil de migranten, die tussen Malta en het Italiaanse eiland uit de Middellandse Zee zijn gered, laten ontschepen.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, de extreemrechtse Matteo Salvini, had donderdag nog woedend gereageerd op de actie van de Italiaanse kustwacht. Die had ingegrepen voor een schip waarvoor volgens Salvini de Maltese autoriteiten moesten ingrijpen. Het vaartuig met 190 migranten aan boord was woensdag door de Maltese zoek- en reddingszone gevaren, maar volgens Valletta hadden de opvarenden alle hulp geweigerd en hun route naar Lampedusa voortgezet.

In de nacht van woensdag op donderdag greep het vaartuig Diciotti van de Italiaanse kustwacht dan in. Dertien mensen werden met spoed geëvacueerd naar het ziekenhuis van Lampedusa. Sinds donderdagavond wacht de kustwacht voor het Italiaanse eiland op de toelating om de anderen te laten ontschepen.

Redding

Malta heeft dan weer 61 migranten gered die aan boord zaten van een vaartuig in moeilijkheden op de Middellandse Zee, zo maakte het Maltese leger vandaag bekend. Het ging om een rubberboot die op drift was geslagen en waarvan de motor niet werkte. Ook waren er aanwijzingen dat het vaartuig leegliep, zei een woordvoerder van de regering in Malta.

De redding gebeurde enkele uren nadat Salvini in een tweet een foto had gepubliceerd van de overladen boot. "Exclusieve beelden van een rubberboot met 70 immigranten in een boot met een krachtige motor, in Maltese wateren. Zal iemand iets doen om in te grijpen of zullen ze hen opnieuw naar Italië sturen", aldus Salvini.

In Italië is sinds juni een rechts-populisitische regering aan de macht, die beloofd had strenger op te treden tegen de toestroom van migranten in het land.

Immagini esclusive di un gommone con 70 immigrati, scafista alla guida e motore potente, in acque maltesi.

Qualcuno si degnerà di intervenire o li manderanno ancora una volta in direzione Italia??? pic.twitter.com/0xzdAbEVYX Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link