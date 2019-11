Schip met 14.000 schapen kapseist voor Roemeense kust Redactie

24 november 2019

20u21

Een vrachtschip met 14.000 schapen is zondag vlak voor de kust van Roemenië gekapseisd. Reddingswerkers proberen nog zoveel mogelijk dieren te redden, meldt de BBC.

Het schip sloeg om na het verlaten van de haven van Midia, bij de zuidoostelijke stad Constanța, aan de kust van de Zwarte Zee. Alle bemanningsleden, 22 Syriërs, zijn gered. Het is nog niet bekend waardoor het schip kapseisde. Sommige schapen die in de buurt van het schip zwommen, zijn gered, maar aangenomen wordt dat veel dieren zijn verdronken.

Het schip, dat rond 12 uur lokale tijd Midia verliet, was met zijn lading op weg naar de havenstad Jeddah in Saudi-Arabië. Het was op 23 november vanuit de Libische hoofdstad Tripoli aangekomen in de haven van Midia, meldden Roemeense media. Foto's op sociale media tonen het gekantelde vaartuig een paar honderd meter van de haven, ongeveer 20 kilometer ten noorden van Constanța.