Schip komt in moeilijkheden door hoge golven: toeristen staan doodsangsten uit

JOLE

07 juli 2019

18u19

Bron: KameraOne 0

Een toeristenboot in de Hawaïaanse hoofdstad Honolulu kwam in de problemen na een boottocht om de zonsondergang te bekijken. De kapitein werd verrast door de hoge golven, maar slaagde er toch in om de boot veilig aan land te brengen. De passagiers kwamen er met de schrik van af.