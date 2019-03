Schip gezonken in Westerschelde, opvarende nog altijd vermist HAA ADN

09 maart 2019

17u15

Bron: ANP, VRT, AD.nl 48 Een binnenschip is vanmiddag gezonken op de Westerschelde nabij Vlissingen. Eén opvarende wordt vermist. De Nederlandse politie en de Kustwacht hebben naar de man gezocht tot het donker werd, met onder meer een helikopter en reddingsboten. Ook nu geven de reddingsdiensten niet op.

Het schip, de Cardium, vervoerde zand naar de haven van Vlissingen toen het deze middag water begon te maken in de monding van de Sloehaven. In de loop van de namiddag verdween de boot onder water. Hij zonk helemaal.

Volgens de veiligheidsregio waren er twee mensen aan boord. Eén persoon, de 39-jarige eigenaar van het schip, werd door een te hulp schietende boot uit het water gered. Hij werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen weer thuis. Een andere opvarende, een werknemer, wordt nog altijd vermist.

Duiker

De politie en de Kustwacht hebben naar de vermiste gezocht tot het donker werd, met onder meer een helikopter en reddingsboten. Vanavond laat is nog een duiker afgedaald in het schip. De duikers willen kijken of de man misschien nog aan boord is. Voorlopig is er nog geen spoor.

Het is ook nog onduidelijk hoe het schip is kunnen zinken. Mogelijk heeft de felle wind een rol gespeeld. De Nederlandse weerdienst kondigde voor vanmiddag code geel af door zware windstoten. De veiligheidsregio laat weten dat veel spullen vanaf het schip aanspoelen aan wal, ook persoonlijke spullen. Het verzoek is om die naar het politiebureau te brengen.

Grote zoekactie van reddingsdiensten op Westerschelde waar binnenvaartschip is gezonken nabij de Sloehaven. 1 opvarende heeft met een reddingsboot de wal kunnen bereiken, de andere opvarende is vermist. pic.twitter.com/LNRDthaAuP Martin van Norel(@ MartinvNorelRTL) link