Schilderij van naakte Mexicaanse revolutionair zet stad op zijn kop: boeren bestormen museum AW

11 december 2019

14u19

Bron: AP 0 Een nieuw schilderij van de Mexicaanse revolutionair Emiliano Zapata heeft voor heel ophef gezorgd in het land. De revolutionaire ‘held’ wordt naakt, in een nogal sensuele positie afgebeeld mét hoge hakken en een roze sombrero.

Het kunstwerk is te bewonderen in het Paleis voor Schone Kunsten – het belangrijkste opera- en concertgebouw in Mexico-stad. Daar is momenteel een exhibitie aan de gang om de 100-jarige dood van Emiliano Zapata te herdenken. In totaal worden er 141 werken tentoongesteld waaronder het controversiële werk van Fabián Cháirez.



In tegenstelling tot oudere werken waarop de revolutionair heroïsch wordt afgebeeld, gebeurt dat in het schilderij van Cháirez helemaal niet. In tegendeel, Zapata rijdt op een wit paard, hijzelf is naakt, draagt zwarte hakken en een roze sombrero. Bovendien zit hij in een veeleer sensuele positie.



(Lees verder na de foto)

Campesinos

Als reactie daarop bestormden talrijke Mexicaanse (pacht)boeren - of campesinos - het museum. Ze hebben één eis: het schilderij moet onmiddellijk verwijderd of vernietigd worden. “Verbrand het”, scandeerde de menigte. Zapata is nog steeds een groot voorbeeld voor de Mexicaanse boeren. De revolutionair was immers zelf een (pacht)boer voordat hij een eeuw geleden ging protesteren tegen de grootgrondbezitters in het land.

“Dit is geen vrijheid van meningsuiting, het is losbandigheid en vernederend”, aldus Antonio Medrano, een woordvoerder van de groep demonstranten. “Dit soort van spot kunnen we niet toestaan.”

Enkele erfgenamen van de nationale held dreigen zelfs met juridische stappen. Volgens hen denigreert het kunstwerk de hele familie. Volgens hen wordt hun voorouder nogmaals verkeerd afgebeeld, als homoseksueel. Dat vertelt zijn kleinzoon Zapata Gonzalez aan het persagentschap AP.

Twitter

‘Zapata’ is inmiddels ook een populaire zoekterm geworden op Twitter. Duizenden personen delen Twitterberichten waarin ze ofwel hun steun betuigen aan de protesterende boeren, ofwel aan de schilder van het kunstwerk.

Supporters of Mexican revolutionary leader Emiliano Zapata brutally beat members of the #LGBTTTI community on the outskirts of the Palace of Fine Arts in Mexico City. pic.twitter.com/UXDrur8sZX H4human(@ H4_humanrights) link

Zapata is nog altijd een icoon op het Mexicaanse platteland aangezien hij in de revolutie het gezicht en stem was voor de arme boeren. De betogers hebben het museum waar de expositie plaatsvond, bezet. pic.twitter.com/5B3m2vqEZn Raimon den Boef(@ MexiKaaskop) link

Protesters storm museum over naked Zapata painting https://t.co/50spjz6XkY pic.twitter.com/hDuqfF8Xpg Chochilino(@ ChochilinoRadio) link